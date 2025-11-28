スポーツ用品販売のアルペンは、11月28日からadidas「ADIZERO EVO SL WOVEN」を全国のスポーツデポ・アルペンの店舗、公式オンラインストアで販売する。スポーツデポ・アルペン限定カラー（ホワイト）も同時発売する。



「ADIZERO EVO SL WOVEN」アルペン限定カラー

昨年11月に発売し、瞬く間にランナーを虜にした、アディダス最軽量トレーニングシューズである「ADIZERO EVO SL」。低密度高反発素材LIGHTSTRIKE PRO（ライトストライクプロ）をフルレングスで搭載、ナイロン製のDOGBONE（ドッグボーン）を中足部に搭載し、軽量性・反発力に優れ、よりスムーズな走行を実現するミッドソールはそのままに、アッパー素材をWOVEN UPPER（ウーブン アッパー）にアップデートしたのが「ADIZERO EVO SL WOVEN」。伸縮性が高い素材をベースにしつつ、必要な箇所をしっかり補強することで足のブレが少なく、フィット性が向上した。また、ヒールクッションを薄くすることでより足にフィットしやすく、ヒール部分にTPU素材の補強をすることで、踵部分のホールドが向上した。スポーツデポ・アルペン限定カラーのホワイト、駅伝コレクションカラーのブルーの2色展開となる。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］11月28日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp