¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¼¤«¤¤¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡Ö¤¿¤À¤Î°ì¿Í¡×¤È¤·¤ÆËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯Â¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç½÷À¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢30Âå°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡ÖÀ¼¡×¤È¡Ö»ÑÀª¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¡¡º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤É¤Î³°¸«¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀ¼¡×¤È¡Ö»ÑÀª¡×¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÀ°¤¨¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤ê¡¢À¼¤¬¾®¤µ¤¤¤À¤±¤Ç¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶»¤òÄ¥¤ê¡¢ÌÜÀþ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤äÄã¤á¤Î¥È¡¼¥ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤±¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¡¢¼¡¤Î²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¢²ñÏÃ¤Ï¡Ö¿¼¤µ¡×¤è¤ê¡ÖÍ¾±¤¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡¡º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î²ñÏÃ»þ´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÊ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÁê¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¸À¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÎÊý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤Î¾ÜºÙ¤òÄ¹¡¹¤È¸ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÊý¤¬Áê¼ê¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÍ¾Çò¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ñÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÏÃ¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½À¤é¤«¤Ê°ì¸À¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤¬²¹¤«¤¯»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ËÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¡×¤ò»ý¤Ä
¡¡º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´é¤äÌ¾Á°¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö½µËö¤ÏÉ¬¤ºÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤ÏÉ¬¤º¸½ÃÏ¤Î»Ô¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢°ì¸À¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê½¬´·¤äÆÃÄ§¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¼ñÌ£¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾®¤µ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤òº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡×¡ÖÎ¹¹Ô¹¥¤¤ÎÃËÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬»Ä¤ê¡¢¼¡¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
¡¡Ëä¤â¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¾®¤µ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò½¦¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¡¢ÏÃÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤³¤½¡¢Áê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÃËÀ¡×¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
