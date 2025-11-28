TOOBOEが、メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を2026年2月11日にリリース。また、全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線』の開催も発表となった。

（参考：TOOBOE、圧倒的な完成度と熱量見せた『美味しい血液』ツアー最終日 ファンに誓った武道館という目標）

本情報は、本日11月28日にキネマ倶楽部にて行われた『TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～』にて発表されたもの。本作には、CDのほかTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみとBlu-ray付きの完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の二形態でのリリース。“常緑”を意味するタイトルを冠した本作品は、時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚となっている。

全国ツアーは、4月11日の愛知 Electric Lady Landを皮切りに、同月12日に大阪 BIGCAT、17日に福岡DRUM Be-1、24日のファイナルはワンマンライブとして自身最大規模となる東京 Zepp DiverCity (TOKYO)にて行われる。全国4都市を巡る本ツアーのチケットは11月28日よりTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）