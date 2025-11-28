【お悩み相談連載：さらば青春の光・東ブクロの『こわいもんなし』】「人生最低の瞬間はやっぱりスキャンダル。その時寄り添ってくれたのはスピードワゴン・小沢さんでした」
【お悩みNo.139】以前、連載でスキンケアにハマっていると言われていましたが、はじめて良かったことをもっと教えてください。【PN:山肌フェイス・30代・男性・フリーランス】
＊ ＊ ＊
――最近スキンケアに目覚めて、CMを狙ってるんじゃないと評判です。
昔は夜なんて眠たいし、歯磨いて髪乾かすのさえ面倒くさいときもあるのに、女性というのは長い髪の毛を乾かした上に、パックまでして大変だろうなと思っていました。でも、今はもうスキンケアをしないと寝れないですね。
――普段は何やってますか？
風呂から上がったら、まず直後に塗るローションを顔につけて3分置いて、シートマスクやって、化粧水を塗って、乳液を塗って、美容液を2種類塗ってから、目周りのケアをしています。
――かなりちゃんとやってますね！
鏡の前で化粧水をパシャパシャしてる時とか、ちょっとなんか気分が上がるんですよね。これまでは朝起きてシャワー浴びてたんですけど、今は夜にしっかりやっておけばゆっくり寝られるってことに気がついたんです。地方に遠征する時も、ちゃんとセットを持っていきますからね。
――ちょっと再現してください。
鏡見ながらこうです。そっと顔に塗る。顔に刺激を与えたらいけませんからゆっくり丁寧に肌に吸収させるように揉み込みます。
――すごい。肌に刺激を与えるのが一番良くないと言いますから、完璧ですね。誰に教わったのか。
スキンケアって何のためにするのかって話ですよ。モテたいから？ 違いますね。それも少しはあるかもしれんけど、やはり昔の自分の映像を見た時に「ああ、俺って老けたな」と思うんですよ。10年でこんな変わるんだと思ったら、その衰えに少しでもあらがいたいと思いません？ 今から50代が怖いんです。
――私もあわててスキンケアを始めようと思いました。
売れる人って、なんというか、見られる顔をしているなって思ったんですよね。なんでかな。人相なんかな。かっこいいとか、そういうのとは違って、見られる顔になるというか。それって普段からきちんとスキンケアをしているんだと思うんです。そして、内面から来る見られてもええって自信が外に出てくる。
――街中でもあ、この子、素人じゃないなって思うとありますよね。あれって、多分そういうことなんですよね。
スキンケアは裏切らないですからね。自分の役に立っている気がする。垢抜けとは違うけれど、自分に自信も持てるようになる。だから、世間の人たちは一生懸命にスキンケアをしているんだなって思うんです。
【ヤマネさんの情報を見てシフトを組んでほしい】
普段のスキンケアルーティンを再現する東ブクロ氏
【お悩みNo.140】人生最高！と最低...の瞬間をそれぞれ教えてください。【PN:非常勤坊主・20代・女性・アルバイト】
＊ ＊ ＊
――人生とは最悪で最高なものですが、それぞれ感じた瞬間を教えてください。
人生最高の瞬間はまだいえないですね。それを知らんから、まだ生きているのかもしれない。最低はたくさんありすぎて。まあやっぱりスキャンダルが出て叩かれた時でしょうね。
――2回ありましたが、その1、それともその2ですか？
まあ、やはり1回目の時はかなりきましたね。その頃って、東京に来て、少し上向きになってきたタイミングで、でもまだまだこれからという感じだったんです。まだ芸人としてちゃんとメシも食えてへんのに、ここから落ちるのかっていう絶望ですね。
――希望からの転落。今だったらSNSでもっと大炎上したかもしれないですね。
あの当時もありましたけどね。周りにどうこう言われることより、これから自分はどうしていけばええんや、という不安の方がデカかったです。
――当時、相談した人っていました。
相談をしようとも思わなかったですよ。別に答えなんてないだろうなと思って、だって、そういう立場になった人っていないんだから、解決策なんかない。でも、スピードワゴンの小沢さんがずっと気にかけてくれたのがうれしかったですね。
――どんな感じだったんですか？
何も言わずに毎日のように遊んでくれたみたいな。それが2年ぐらい続いたのかな。でも、何も聞いてこないんです。ただ「飲もうか」って連絡がある。
それでしばらく経った頃に聞いたんです。「なんであの時、何も聞かなかったんですか？」って聞いたら、あの小沢さんは「え、聞かなかったっけ？」ってとぼけたんです。
――いや、かっこいい。
気遣いというかナチュラルな優しさというかね、あの人は優しい人なんです。
――じゃあ恩返しをしないと。
でも、後輩からやるのは違うんかなと思ったりもするんです。気を遣った方がいい気分になったりしてるのがわかったら、嫌な気持ちになるでしょう。だから難しい。
――ちなみに最高のセフレとは？
いつ声をかけても、予定を空けてくれる子じゃないですかね。僕のことを優先してくれるというかね。
――急な誘いにはなかなか対応しづらいですが、常にブクロさんのために夜を空けて待っていると。
いや、そこまでされたら重たいんでね。マネージャーのヤマネさんが、毎週僕たちの出演情報をまとめて出してくれてるんで、それを見て、大体シフトを組んでくれたらうれしいですね。
