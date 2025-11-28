¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÊ¡¸¶ÍÚ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î4¡Á10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè17²ó¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È½¸·×»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
64ºîÌÜ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯Âµ¤ò±é¤¸¤ëÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯Âµ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤òÊé¤¦²Ö³¡¤È¤·¤ÆÂè17²ó¤«¤éÅÐ¾ì¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ÊÀ³Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤ÎÃ¯Âµ¤ò¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤ÏÈ´·²¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç±éµ»¡£ÏÂÉ÷Èþ¿Í¤ÎÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï²Ö³¡»Ñ¤äÅö»þ¤Î°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¤¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃåÊª»Ñ¤âÈó¾ï¤Ë±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¯¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢°áÁõ¤ä½êºî¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁêÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¤Æ¤¤¡×¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Æ¤¤¡×¤ÏÄÕ½Å¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÂè23²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ã¶À¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï´¶¾ð¤ò¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¤Æ¤¤¡×¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£»þÀÞ¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê´é¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢½÷À¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¸ÄÀÅª¤Ê´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤ÊÈþ¿Í¤À¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¤ì¤¤¤ÇËè²óÌÜ¤ò¼æ¤¯Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö´ã¶À¤Î±ü¤«¤é¤Ç¤âÌÜ¤ÎÈþ¤·¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
