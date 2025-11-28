「堪らんです」木村拓哉、“犬吸い”ショット公開！ 「嬉しそうに歩く感じ」「ちびっ子みたいな頭も…」
俳優の木村拓哉さんは11月28日、自身のInstagramを更新。愛犬とのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】木村拓哉＆かわい過ぎる犬のツーショット
秋らしく色づいた落ち葉の上で、愛犬の頭に顔を寄せる“犬吸い”姿の木村さんの姿が写っており、愛情が伝わってきます。この投稿には、28日現在で2万2000件を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】木村拓哉＆かわい過ぎる犬のツーショット
犬吸いカット公開木村さんは「今日も気持ちの良い陽射しでしたね！落ち葉の絨毯の上を嬉しそうに歩く感じ、そして太陽を浴びたちびっ子みたいな頭も…堪らんです」とつづり、1枚の写真を掲載。
秋らしく色づいた落ち葉の上で、愛犬の頭に顔を寄せる“犬吸い”姿の木村さんの姿が写っており、愛情が伝わってきます。この投稿には、28日現在で2万2000件を超える「いいね！」が寄せられました。
誕生日にも愛犬とのショット自身の誕生日である13日にも、愛犬とのツーショットを公開した木村さん。愛犬の頭にキスをする瞬間の木村さんが収められています。投稿では、「沢山のバースデーメッセージをありがとう 何処まで行けるかは分かりませんが、行けるところまで行ったります」と、祝福の声に対して感謝の言葉をつづっていました。
(文:勝野 里砂)