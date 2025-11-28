◇W杯アジア1次予選 日本90ー64台湾（2025年11月28日 GLION ARENA KOBE）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選初戦で台湾（同ランク67位）と対戦。前半からビッグプレー連発。後半もリードを守り切って、負けられないW杯アジア1次予選白星発進を決めた。

「今日は凄く楽しんでプレーすることができました」

主将は声を枯らしながら代表でプレーできる喜びを口にした。

27年開催のW杯出場権を懸けた闘いが開幕した。今年8月のアジア杯では、準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノンに敗れて8強入りを逃したホーバスジャパン。その中で、今回のW杯予選から渡辺雄太（31＝千葉J）が、昨夏のパリ五輪以来となる代表復帰そして主将も任された。

「最初から全力で試合しようという思いで、みんなで声をかけながら試合に臨みました」

その思いが前半のビッグプレーを連発につながった。残り3分15秒には、速攻から途中出場となった富永啓生（24＝北海道）のアシストを受けてアリウープダンクを叩き込んだ。

第2Qも勢いが止まらなかった。残り1分22秒から連続3Pショートを沈めて、相手に流れを渡さなかった。試合全体を通してチーム最多の20得点を記録した。

「チームが停滞した時に、自分が責任持って点を取りにいかなきゃいけないと思ってるんで、今日は自分の仕事ができた。個人的には、去年のオリンピック以来の代表のユニホームを着て試合することになりました。本当に今日は凄く楽しんでプレーすることができましたし、またこのユニホームを着てプレーできて凄く光栄です」と試合を総括した。

白星発進を決めたホーバスジャパン。3日後には敵地台湾戦に臨む。「台湾も毎年力をつけてるチームなので、気持ちをしっかり引き締め直して全力で頑張りたい」と意気込んだ。