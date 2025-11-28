経済損失15兆円！ 5人に1人が不眠？ 日本の深刻な「眠れない」問題を変える睡眠障害内科とは
毎晩布団に入っても眠れず天井を見つめている方、朝起きても疲れが取れず困っている方はいませんか？ 現代の日本では5人に1人が睡眠の悩みを抱えており、深刻な事態を受けて「睡眠障害内科」という診療科の設立が検討されています。
現在はまだ認可されていませんが、睡眠医療の重要性が認識され、専門的な診療体制が整いつつある段階です。これまで「眠れないのは気持ちの問題」「年を取れば眠れなくなるのは当然」といった誤解に苦しんでいた多くの方にとって朗報と言えるでしょう。
年齢を問わず多くの睡眠障害を診てきた専門医として、正しい知識と質のよい眠りへの道筋をご紹介します。
さらに深刻なのは、成人の約21.7％が慢性的な不眠症状を抱えていることです。日本の人口に換算すると、約2600万人に相当します。まさに「不眠大国」と呼ばれる状況と言えます。特に働き盛りの40〜50代では3人に1人が睡眠の問題を抱えており、社会全体への影響も大きい状況です。
睡眠不足で問題になるのは、単なる疲労だけではありません。免疫力の低下、生活習慣病リスクの増加、うつ病など精神疾患の発症率上昇、交通事故や労働災害の原因にもなります。経済損失は年間約15兆円に上るという試算もあり、個人の健康問題を超えた社会問題となっているのです。
睡眠障害内科は、従来の内科や精神科では十分に対応できなかった複雑な睡眠問題に、専門的なアプローチで取り組むことが期待されています。主な対象疾患としては、以下が考えられます。
・不眠症：入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒など
・睡眠時無呼吸症候群：いびきや呼吸停止
・ナルコレプシー：いびきや呼吸停止による睡眠の質の低下・日中の強い眠気や睡眠発作
・レストレスレッグス症候群：脚のむずむず感による入眠困難
・概日リズム障害：体内時計の乱れによる睡眠パターンの異常
睡眠障害内科では、詳細な問診に加え、睡眠ポリグラフ検査（PSG）や携帯型睡眠検査装置などの専門的な検査機器を使い、客観的データに基づいて診断と治療を行います。これにより、従来見過ごされがちだった睡眠の問題も改善の糸口が見出せるようになることが予測されます。
▼誤解1：「年を取ったら眠れなくなるのは当然」
誤りです。実際には、加齢により睡眠パターンは変化しますが、質のよい睡眠は何歳になっても重要な点は変わりません。高齢者の不眠の多くは、治療可能です。
▼誤解2：「お酒を飲めば眠れる」
誤りです。アルコールは一時的に眠気を誘いますが、睡眠の質を悪化させ、中途覚醒の原因になるため推奨されていません。
▼誤解3：「睡眠薬は依存性があり危険」
誤りです。現在の薬は安全性が向上しており、適切な使用であれば依存リスクは低くなっています。
▼誤解4：「昼寝はしてはいけない」
誤りです。実際には、15〜20分の短い昼寝は、午後のパフォーマンス向上に有効と考えられています。ただし、夕方以降の仮眠は夜の入眠に影響するため、避けたほうがよいでしょう。
次に、薬に頼らない治療として注目されているのが認知行動療法（CBT-I）です。睡眠に対する考え方や行動パターンを見直し、根本的な改善を目指す方法で、不眠症に対して薬物療法と同等以上の効果があると科学的に証明されています。長期的改善が期待できる点も魅力です。
さらに、日々の生活習慣を丁寧に見直して、具体的なアドバイスを提供する睡眠衛生指導も行います。睡眠時無呼吸症候群などがある場合は、CPAP療法などの医療機器による治療も行います。
十分な睡眠は、肌の健康維持、免疫力の向上、認知機能の保持、そして心の健康にも直結しています。高価な美容液やサプリメントよりも、まず質のよい睡眠を確保することが効果的で経済的なアンチエイジング法なのです。
・入眠に30分以上かかる日が週3回以上ある
・夜中に2回以上目が覚める
・早朝に目が覚め、その後眠れない
・十分眠ったはずなのに、日中に強い眠気がある
・いびきや呼吸停止を家族に指摘される
・脚のむずむず感で眠れないことがある
・睡眠不足で日常生活に支障が出ている
早期相談と治療により、全身状態の悪化や生活への支障を防げます。睡眠は健康の基盤です。「眠れないだけ」と軽視しないことが重要です。
睡眠は人生の3分の1を占める大切な時間であり、睡眠を整えることは人生の質そのものを向上させる第一歩です。睡眠時間を大切にすることで、残りの3分の2の時間がより豊かで健康的なものになります。新しい睡眠医療を活用して、健やかな眠りとさらに充実した生活を手に入れられることを、心より願っております。
■参考
・健康づくりのための睡眠指針（厚生労働省）
・睡眠医療プラットフォーム（田辺三菱製薬）
▼武井 智昭プロフィール
0歳から100歳まで1世紀を診るプライマリケア医。小児科・内科の2つの専門医として、感染症、アレルギー、生活習慣病まで、幅広い診療と執筆活動を行っている。
(文:武井 智昭（医師）)
