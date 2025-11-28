G2「第12回レディースチャレンジカップ」と並行開催のボートレース福岡SG「第28回チャレンジカップ」は28日、4日間の予選が終了。29日の5日目10〜12Rに行われる準優勝戦メンバーが出そろった。

準優勝戦メンバーが決まり、賞金12位の宮地元輝（39＝佐賀）までは19位に落ちる可能性が0％。残るグランプリ出場枠は「6」に変わりはない。ただ、13位の佐藤翼（37＝埼玉）、14位の原田幸哉（50＝長崎）は限りなく前進したと言える。19位以下になる優勝戦の着順パターンは限りなく少ないのだ。スポニチは事実上の残るイスを「4」とする。

16位の中島孝平（46＝福井）と17位の関浩哉（31＝群馬）は優勝戦に進めば完走で安全圏となりそう。18位の丸野一樹（34＝滋賀）は優勝戦進出はもちろん、残るレースを少しでもいい着で終えたい。

19位以下で準優勝戦入りした選手は優勝戦上位着が欲しいところだ。吉田拡郎（43＝岡山）、井口佳典（48＝三重）、山口剛（43＝広島）、篠崎元志（39＝福岡）、深谷知博（37＝静岡）、毒島誠（41＝群馬）、大峯豊（42＝山口）は、ひとまず優出が最低ノルマになる。

一方、ベスト6争いは残り2枠だ。6位の峰は予選敗退で苦しくなった。5位の末永と7位の馬場が1号艇で準優入り。順当ならこの2人が近い存在だが、中島や関もVなら馬場を上回る可能性があるだけに、8位の西山を含め、まだまだ目が離せない争いになる。