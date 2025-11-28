「涙が出ました」timelesz・原嘉孝、“今は亡き友達”のために踊る。「表現力に感動しました」
timeleszの原嘉孝さんは11月28日、自身のInstagramを更新。亡き友人のために踊ったというダンス動画を公開し、ファンから反響が集まっています。
【動画】指先まで思いが込められた原嘉孝のダンス
この投稿にファンからは、「原ちゃんの表現力に感動しました 原ちゃんの良さがぎゅっと詰まったダンスだなって自然と涙が出ました」「無責任に届いてるよなんて言えないけれど、届いていたらいいなと思います 見せてくれてありがとう」「原くんの言葉にならない想いが強く伝わって来ました。力強くてしなやかで優しい」「言葉では簡単に表せないけど…原さんの思いは届いてるし、原さんの心の中でお友達はずっと生きてると思うの」と温かい声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「届いてると嬉しいな」原さんは「今は亡き友達を想って踊りました 届いてると嬉しいな」とつづり、1本の動画を掲載。グレーのスウェットを身に着けた原さんが、ダンスを踊っています。鍛えられた身体と高い身体能力を生かした踊りです。ダイナミックながらしなやかさも兼ね備えており、見る人の心に強く訴えかけてくるよう。
新曲でもしなやかなダンスを披露今回美しいダンスを披露した原さんは、12日にリリースされた同グループの新曲『Steal The Show』でもその実力を発揮しています。公式YouTubeチャンネルで公開した楽曲動画では、白いキャップを被った姿で、キレのある動きを見せています。また、原さんパートの“大移動”にも注目です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
