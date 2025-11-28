スバル「究極のスポーツカー」まもなく申込終了！ 高精度バランスドエンジン＆アクセル全開で変速できる「フラットシフト」搭載！ MTのみの「BRZ STIスポーツ タイプRA」とは！

スバル「BRZ STIスポーツ タイプRA」まもなく申込終了！

スバルとスバルテクニカインターナショナル（STI）は、2025年11月13日にFRスポーツカー「BRZ」をベースとした限定特別仕様車「STI Sport TYPE RA（STIスポーツ タイプRA）」を発表し、スポーツカーファンからの熱い注目を集めています。

「RA」（Record Attempt）という名は、スバルが伝統的に掲げる記録への挑戦の精神を受け継ぐ証です。

100台限定の「BRZ STIスポーツ タイプRA with Rear Spoiler」（全撮影：雪岡直樹）

このコンプリートカーは、「究極のFRスポーツカー」という明確なコンセプトのもと、サーキット走行と一般道での高いコントロール性の両立を目指し、徹底的に性能が磨き上げられています。

BRZ STIスポーツ タイプRAの心臓部には、スバルのモータースポーツ技術を投入した「バランスドエンジン」が採用されています。

ユニット自体は通常グレードの2.4リッター水平対向4気筒エンジンと同じですが、一方で、エンジンの根幹部品において、重量と回転バランスの公差を低減することで、振動が少なく、気持ちよくスムーズに吹き上がるフィーリングを実現しました。

このパワートレインは、量産車と異なり、人の手を加えて組み付け精度を上げています。ただし、「手組」ではなく、機械による均等な組み付けで高精度を確保。その結果、アクセル操作に対する吹き上がりの滑らかさや気持ちよさが格段に向上しています。

ハンドリング性能においても、STIがニュルブルクリンクレースで得た知見が反映されています。ダンパー（ザックス製）は、強めの操舵入力にも応答性と安定性を発揮するよう専用チューニングが施され、微小な入力に対する安心感と応答性を高めるSTIパーツも追加で装着されました。

足回りの強化に加え、スーパー耐久参戦車両などにも採用される冷却フィン付リヤデファレンシャルケースを装備。過酷な走行条件下でもデフオイルの油温上昇を抑え、トラクション性能の低下を最小限に抑制します。

また、電子制御技術として6速MT専用に「レブシンク」と「フラットシフト」が実装されました。

レブシンクは、ドライバーがヒール＆トゥを行わずとも、クラッチやシフト操作を検知して自動でブリッピング（エンジン回転数合わせ）を行い、スムーズなシフトダウンを実現。

フラットシフトは、アクセル全開を保ったままシフトアップできる制御で、加速レスポンスの向上と駆動系への負荷低減に貢献します。なお同機能はサーキットでの使用を想定しており、公道での使用は推奨されていないといいます。

BRZ STIスポーツ タイプRAはこれらの技術により、「ドライバーの意図通りに応答する操縦性」を備え、一般道からサーキットまで抜群のコントロール性を体感できるピュアスポーツに仕上がっています。

エクステリアは、STI製のフロントおよびリアサイドのアンダースポイラーにより空力性能が向上し、車体を低く構えたアグレッシブなルックスを強調。リアのBRZオーナメントには精悍なラスターブラック塗装が施されたほか、ゴールドのブレンボキャリパーが圧倒的な存在感を放っています。

インテリアは、ブラックを基調にレッドステッチをあしらったファブリックシートや、ブラックで統一されたインナードアハンドルなど、細部にわたるスポーティさを際立たせました。

ラインナップは、スタンダードな「STIスポーツ タイプRA」（限定200台）と、STI製ドライカーボンリアスポイラーを装着した「BRZ STIスポーツ タイプRA with Rear Spoiler」（限定100台）の2種類で、トランスミッションは6速MTのみです。

ボディカラーは「クリスタルホワイト・パール」と「WRブルー・パール」の2色展開となります。

※ ※ ※

BRZ STIスポーツ タイプRAの価格（消費税込）は497万2000円から547万8000円です。

抽選の受付は2025年11月13日から始まっており、すでにかなりの申し込みがあるようです。

応募期限が同月30日までと迫っており、手に入れたい人は早めにエントリーを済ませましょう。