¥³¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¡ØSONG BRIDGE 2025¡ÙÂè2ÃÆ³«ºÅ¡¡her0ism¡¢ESME MORI¡¢ONE OR EIGHT¤é»²²Ã
¡¡²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ãー ¥¢¥ó¥É ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§CEIPA¡Ë¤ÈTOYOTA GROUP¤¬¡¢²»³ÚÀ©ºî¥³¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¡ØSONG BRIDGE 2025¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¤ò12·î1Æü～12·î3Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡CEIPA¤ÈTOYOTA¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ÊÆüËÜ²»³Ú»º¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¡¿¿ä¿Ê¤¹¤ë¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡ØMUSIC WAY PROJECT¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¡ØSONG BRIDGE 2025¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ØMUSIC WAY PROJECT¡Ù¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°éÀ®¡É¤ò¼ç¼´¤ËÃÖ¤¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë4Ì¾¤Î°ìÎ®¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥«¥Þー¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¹ñÆâ¤«¤é¾·æÛ¤·¡¢¡È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÉÅª¤Ê¾ì¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ïher0ism¡¢ESME MORI¡¢MONJOE¡¢ALYSA¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè1ÃÆ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Çµ»ç¡¢»³ËÜÂçÅÍ¡¢Rol3ert¤Ë²Ã¤¨¡¢Í³·°¡¢ÉÚ²¬ °¦¡¢Aile The Shota¡¢ONE OR EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ðー¤é¤¬»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ØSONG BRIDGE¡Ù¤ª¤è¤ÓTOYOTA GROUP¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë