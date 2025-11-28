インフル猛威、14週連続の増加…季節外れの黄砂で症状悪化も 週明け、日本列島に飛来か
感染者数が14週連続で増加し、警報レベルを大きく超えているインフルエンザ。飛来が予測されている黄砂で、症状が悪化する可能性もあるといいます。
■インフルエンザ、異例の早さで流行
インフルエンザが猛威をふるっています。
27日、都内のクリニックを受診した12歳の女の子。
医師
「症状がなかなかよくならない？」
女の子
「はい」
医師
「特に熱ですね、きっと。きょうお越しいただいた」
検査の結果は…。
医師
「インフルエンザのA型が陽性」
このクリニックでは、今月だけで350人以上を陽性と診断。開院以来、過去最多ペースで急増しているといいます。
今月17日から23日までの1週間に全国の定点医療機関から報告された感染者数は1医療機関あたり51.12人。14週連続の増加で、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準30人を、大きく超えています。
■季節外れの黄砂に注意を
異例の早さで流行しているインフルエンザ。さらにいま注意が必要なことが、もう1つあるといいます。それが、普段は春にやってくる“季節外れの黄砂”です。
いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道院長
「『黄砂』が入ってきて鼻や喉や気管、気管支などの上皮に刺激を与えて炎症が起こる。バリア機能が働かない可能性がありますので、あっという間に（インフルエンザに）感染してしまう」
28日、飛来が予想された都内の空。ややかすんでいるようにも見えます。
“やっかいもの”の黄砂が、インフルエンザにかかりやすくしたり、症状を悪化させたりする可能性があるといいます。
いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道院長
「インフルエンザがより激しい喉の痛みやせき、場合によっては喘息（ぜんそく）やせき喘息などを引き起こして重くなったり、長期化する可能性が出てきます」
■12月1日、黄砂が日本列島を覆う可能性が
黄砂とみられる影響は、日常生活にも出ています。
28日、都内のガソリンスタンドには、洗車サービスを利用する人が通常の倍ほどに増加。
ENEOSソニックス南砂SS 大野誉晃さん
「月曜日からきょうでだいたい100台近くご来店いただいてる」
記者
「黄砂でしょうか？ 黄色い粒子のようなものがついています」
車をきれいにした人は…。
洗車した人
「こびり付いちゃうので、車のボディーに。傷ついちゃうので避けたい」
実は、29日以降も注意が必要です。黄砂は中国大陸から偏西風に乗り徐々に東へ。12月1日には、日本列島の大部分を覆う可能性が。いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤院長は、「手洗い・うがい」などの基本的な感染対策が大切としながらも、換気に関しては黄砂を部屋に入れてしまう恐れもあるため慎重に行ってほしいと、注意を呼びかけています。