BAGEL & BAGELの期間限定ベーグル2種が登場♡香り広がる冬の新作をチェック

全国で愛される「BAGEL & BAGEL」から、冬だけのお楽しみとなる期間限定ベーグルが登場します。今回は、お食事系としても大満足の「トリプルチーズ」と、ティータイムを華やかにしてくれる「クッキー＆クリーム」の2種類。どちらも素材の風味を贅沢に閉じ込め、ひと口ごとに季節の気分を高めてくれる仕上がりです。寒い季節にほっと心がほぐれるような、香り豊かで濃厚な特別フレーバーをぜひ味わってみてください♡

チーズの旨みが主役「トリプルチーズ」

289円（税込）で楽しめる「トリプルチーズ」は、ゴーダ・チェダー・モッツァレラの3種のチーズをふんだんに練り込んだ贅沢なベーグル。

クリーミーなコクに黒胡椒がピリッと効き、朝食やワインのお供にもぴったりなお食事系の一品です。

販売期間は2025年12月3日（水）から、なくなり次第終了。全国のBAGEL & BAGELで購入でき、一部店舗では取り扱いがない場合もあるため、見かけたら早めのチェックがおすすめです。

ほろ苦さと甘さが重なる「クッキー＆クリーム」

同じく289円（税込）の「クッキー＆クリーム」は、北海道産生クリームを使用したミルキーなベーグル生地が魅力。

そこへココア風味の香ばしいクッキーを練り込み、ひと口ごとにコクとほろ苦さが広がる大人のスイーツ感を楽しめます。

販売は2025年12月17日（水）から、こちらもなくなり次第終了。自分への小さなご褒美や手土産にもおすすめで、冬のティータイムをちょっと特別にしてくれます♪

期間限定の味わいで冬をもっと美味しく♡

季節の訪れを感じさせてくれる「BAGEL & BAGEL」の新作ベーグルは、どちらも冬の気分に寄り添う贅沢な味わいです。

食事として楽しめるトリプルチーズと、デザート感覚で味わえるクッキー＆クリーム。異なる魅力を持つ2種類だからこそ、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

期間限定の特別なフレーバーとともに、冷たい季節をちょっとだけ温かく、おいしく過ごしてみませんか？