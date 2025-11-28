µð¿Í¡¡µåÃÄÇ¼²ñ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨ÆüËÜ°ì¤Ø¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤òµá¤á¤ë¡Ö¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»Ô¤ÇµåÃÄÇ¼²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬²ñËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤ò´Þ¤á¤¿½ÐÀÊ¼ÔÌó£³£³£°¿Í¤òÁ°¤ËÍèµ¨¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÍ¥¾¡¤ËÁè¤¤¤ËÍí¤á¤º¡¢ºå¿À¤ËÆÈÁö£Ö¤òµö¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¿¦°÷¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¤Ë¡Ö²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½ªÈ×¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤â¤Ç¤¤º¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò²Ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬È´¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÉÛ¿Ø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤Þ¤¿Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ£ÖÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£