※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

取引が打ち切りになった理由――それは「信用できないから」。商談相手の鬼ツカ課長は妻の上司で、夫が助産師と関係を持ち妻を裏切っていたことを知っていたのだ。家に居場所はなく、唯一の心の拠り所だった職場ですべてをバラされてしまった…！



さようなら！自信をもって！復職後の妻は…？「信用を失う」という最大の罰を受けた夫。会社からも家族からも見放され、彼に残ったのは“自分が壊した人生”だけでした。その一方で――妻は新たな道を歩み出していました。「復職してくれて助かるわ」いつも謝ってばかりで自分に自信を失っていた妻にとってありがたい課長の感謝の言葉です。一方その頃、職場を追われた助産師は…？(ぽん子)