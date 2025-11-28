■サトコを心配する佐野■サトコが入社した経緯と社長の意図とは■社長の親としての願い■周囲の願いは届くのか…佐野はサトコを心配するあまり、上司にミスの対応について確認しに来たのでした。上司は「自分も部署のメンバーも、ミスについては何とも思っていない」と答えます。

日頃からのサトコの働きぶりが信頼されている証拠ですよね。上司は幼なじみである佐野にサトコが入社した経緯について話をします。社長とサトコから特別扱いはしないでほしい、と言われたこと、一方で社長はサトコの内向的な性格を気にしていること…。佐野は社長とサトコの想いを知ります。きっとこれからもサトコを支えてくれるでしょう。ふたりはサトコが早くこのミスから立ち直って欲しい、と願っていました…。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

(とりまる、ねこぽちゃ)