控え目な性格が裏目に!? 真面目な女性社員は立ち直れるのか…【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.38】
前の話を読む。横田のミスについて上司に確認されたサトコは言い訳せず自分の責任と言い切った。しかし翌日は仕事に行けず休んでしまう。心配した佐野が上司に話をしに行くが…。
■サトコを心配する佐野
■サトコが入社した経緯と社長の意図とは
■社長の親としての願い
■周囲の願いは届くのか…
佐野はサトコを心配するあまり、上司にミスの対応について確認しに来たのでした。
上司は「自分も部署のメンバーも、ミスについては何とも思っていない」と答えます。
上司は幼なじみである佐野にサトコが入社した経緯について話をします。社長とサトコから特別扱いはしないでほしい、と言われたこと、一方で社長はサトコの内向的な性格を気にしていること…。
佐野は社長とサトコの想いを知ります。きっとこれからもサトコを支えてくれるでしょう。
ふたりはサトコが早くこのミスから立ち直って欲しい、と願っていました…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)