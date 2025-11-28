万博null2落合陽一氏、“転生”報告に反響「まじかすごい!!」「これは何がなんでも…」
大阪・関西万博でシグネチャーパビリオン「null2」（ヌルヌル）をプロデュースした落合陽一氏が28日、自身のXを更新。「null2」について「とても大切なお知らせ」を伝えた。
【写真】「まじかすごい!!」…反響があった万博null2落合陽一氏の“転生”報告
「null2」は、万博でも大人気だったパビリオン。予約は非常に難しかった。落合氏らは10月1日に「ぬるぬるのお引越」クランドファンディングを開始。24時間かからずに1億円を集め、第二目標である2億円も到達。11月28日までに約2億2525万円となっている。支援募集は、12月19日午後11時まで。
落合氏は「とても大切なお知らせ第三弾」と題し「大阪関西万博シグネチャーパビリオン落合陽一館null2横浜園芸博にも転生します」と報告。「新しい形のヌルにぜひ来てください！」と呼び掛けた。
この投稿に「まじかすごい!!」「楽しみすぎます!!!」「これは 何がなんでも 行かねばならぬ」「これまた激戦ですな…」といったコメントが寄せられた。
