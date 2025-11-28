「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏(29)が28日、公式サイトなどを更新。12月6日に中国・上海で開催予定だった「斉藤朱夏One man Live in Shanghai 〜青春→朱夏〜」の公演中止を発表した。

公式Xでは「不可抗力の影響により、やむを得ず【公演中止】とさせていただくこととなりました。楽しみにして下さっていた皆様ごめんなさい…」と公演中止を発表。

同サイトでも「上海公演中止についての大切なお知らせ」と題し、「12月6日に上海にて予定しておりました公演につきまして、不可抗力の影響により、やむを得ず【公演中止】とさせていただくこととなりました」と中止を発表。「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまに、このようなご案内となってしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「なお、本公演のチケット代金につきましては、【全額返金】にて対応させていただきます。返金方法の詳細は、こちらでご確認ください」とし、「また、事前販売にてすでにご購入いただいております上海公演グッズにつきましては、現在順次発送準備を進めております。お届けまで今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と案内。

「今回このような形でのご案内となりましたこと、ご迷惑をおかけしてしまい、改めて深くお詫び申し上げます。また皆さまとお会いできる機会をつくれるよう、スタッフ一同、引き続き努めてまいります」とした。