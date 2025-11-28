◇男子ゴルフツアー カシオ・ワールドオープン第2日（2025年11月28日 高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、8位から出た谷口徹（57＝フリー）は1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの77と崩れ、予選落ち。18年の日本プロを制した資格で20〜21年から24年はツアーに出場。今季は生涯獲得賞金ランク3位の資格を行使して出場していたが、今大会開始時点の賞金ランクは136位。来季のシードを喪失することになった。来季の出場資格を争う最終予選会には「行かないです」ときっぱり。「出る資格がなくなるから。引退ってわけじゃないけど、推薦で出ようとは思わない」と第一線を退く意向を示した。

初日は67をマークし、首位と3打差につけた。単独4位以上の成績なら、逆転シード獲得の可能性も残していた。ただ、この日は出だしの1番をバーディーを奪ったものの、4、5番で連続ボギー。後半も15番でスコアを落とし、17番はダブルボギーをたたいた。「17番くらいから、もう全然力が入んないなと思った。いろんな意味で、なんかもう涙をこらえるのに必死でした」と涙ながらに振り返った。

18番でホールアウトする谷口を選手や関係者ら約50人が花道をつくって出迎えた。一人一人と握手を交わすと、谷口は涙が止まらず。「20回勝ってるけど、辛い思いの方が何百倍も多い。そういうのが思い浮かべたら涙が止まらなくなった。21勝目を目指して達成できなかったけど、最後に20勝以上の思い出ができました」

食事に何度も連れて行ってもらったという清水大成と片岡尚之は2日間、谷口と同組で回った。「刺激になった。もっと頑張ろうと思える」と清水。片岡も「あそこまでゴルフを愛せる、モチベーションが凄かった」と語った。取材終了後、谷口は「みんなのリーダー谷口徹 33年間お疲れ様でした」と書かれたTシャツを着用し、集まった選手に胴上げされた。