¡ÚÆÃ½¸¡Û²Á³Ê¹âÆ¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ëÇ¯Ëö¾¦Àï②²¹ÃÈ²½¤¬Àµ·î¤Î¿©Âî¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡³¤¤Î¹¬¤¬ÉÊÇö¾õÂÖ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¡ÖÁ´Á³º£Æü¤â·çÉÊ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ë¤âÆþ²Ù¤¬¤Ê¤¤¡£¡×
ÁáÄ«¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¥¸ÍÆâ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¥«¥¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æþ²Ù¤¬¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢²Æ¤¬½Ü¤Î¥¹¥º¥¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃÈ¤«¤¤²Æ¾ì¤¬½Ü¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
°·¤¦¿å»ºÊª¤ÎÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤Î6³ä¤«¤é7³ä¤Û¤É¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Öµû¤ÎÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ²ÙÎÌ¼«ÂÎ¤âÈó¾ï¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×
¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥«¥¤Î»ºÃÏ¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ç¤Ï7·î°Ê¹ß¡¢³¤¿å²¹¤È±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¤¬¿ê¼å¡£³ÆÃÏ¤Ç¡È»à¤ó¤À¥«¥¡É¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ËÆþ²Ù¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù3Ê¬¤Î1¤«¤éÈ¾Ê¬¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯¼è¤êµû¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥±¤â¡Ä¡£
´Ý¿åÄ¹Ìî¸©¿å¡Ê¥µ¥±¡¦¥¤¥¯¥éÃ´Åö¡ËÁÒÅç½ÅÀ²¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¶áÇ¯µÏ¿Åª¤ÊÉÔµù¤Ç¤«¤Ê¤ê¤È¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µû¤¬ËÌ¤ÎÊý¤Ø²óÍ·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
½©¥µ¥±¤¬ÆüËÜ°ìÂ¿¤¯¤È¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¡£Â®ÊóÃÍ¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¾¯¤Ê¤¤µù³ÍÎÌ¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯12·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎãÇ¯300¥±ー¥¹¤Û¤É¡Ê1¥±ー¥¹Ìó6Èø¡ËÆþ²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«Æþ²Ù¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤º¡¢ÉÊÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤â2³ä¤«¤é3³äÁý¤·¡£
¥µ¥±¤ÎÉÔµù¤ËÈ¼¤¤¡¢Àµ·î¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¡Ö¥¤¥¯¥é¡×¤âÉÊÇö¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Á³¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÍ½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥¯¥é¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤â¡¢µîÇ¯¤ÎÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®Çä²Á³Ê¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¹âÆ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Çã¤¤ÉÕ¤±¤ËË¬¤ì¤¿Á¯µûÅ¹¤â¡¢º¤ÏÇ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÀ¸¥¬¥¤È¤«Çò»Ò¤òÇã¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Íº£Ç¯¤Ï¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉÊÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡£¥¹¥±¥½¥¦¥À¥é¤â¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¤«¤â¹â¤¤¤È¤«¡¢¤¦¤Á¤Î¥±ー¥¹¤â¥¬¥é¥¬¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¡×
µ¤¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë³¤¤Î¹¬¤Ø¤Î±Æ¶Á¡£
¤³¤ÎÀè¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²æËý¤Î¿©Âî¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£