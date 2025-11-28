きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜」（毎週日曜12:30〜12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、番組初の女性俳優ゲストとなる香椎由宇（かしいゆう）さんをゲストにお迎えしてお届けしました。

香椎由宇さんは、小学校6年間をシンガポールで過ごした後、雑誌「MC SISTER」のモデルとしてキャリアをスタート。その後、俳優として活動し「ローレライ」「リンダ リンダ リンダ」などの話題作に出演。現在公開中の映画「ザ・オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」にも出演されています。「ミステリアスな雰囲気の香椎さん、どんなお話が伺えるのかとっても楽しみです」ときゃりーも期待を膨らませます。まずは、香椎さんに対してエキゾチックでクールなイメージを抱いていたというきゃりーですが、実際に会ってみて「柔らかくてハッピーでギャップを感じました」と言います。それを受けて「なんか嬉しいです！ ボロが出てしまうので黙っとこうかなみたいな(笑)。（自分の性格は）ものすごくハッキリしているとは思いますね。好き嫌いとかもそうですし、あとせっかちですぐにでもなんとかしたいみたいなところがあります」と自分を分析します。そして、香椎さんは21歳という若さで結婚したことでも当時話題になりました。その決断の速さは、性格的なものが大きかったのかを伺ってみると「こういうお仕事をしていると（付き合っていても）コソコソしなきゃいけないとかありますよね。もうそれが嫌になってしまって“じゃあ、みたいな”。あとは何も知らなかったので、ポンポンポンって結婚っていう形になりましたけど、今、年を重ねて結婚する友達とかを見ると“あ、そんなことを心配していたんだ”とか。なんかそんなことを深く考えずに結婚しちゃってたなっていうことがたくさんあったんですけど、そこは知らなくて逆に良かったかなと思います」香椎さんは、チャイルドマインダーという資格を取得しています。イギリスでは国家資格として認められており、これは単なるべビーシッターの域を超えて、0〜12歳の子供の教育、マインドケア、病気に関する知識に加えて、救急救命や薬の取り扱いに関する知識まで幅広く専門的に学ぶものです。「簡単に言うと、子供を見るプロみたいなものです」と香椎さんは説明します。「自分の子供と一緒にいる時間って長いじゃないですか。この子がどういう風に成長していくのか、どういう風に導いてあげるのがお互いに良いのか、お互いにとっていい向き合い方を事前に知るために勉強しておこうと思って」と取得のきっかけを振り返りました。

香椎さんは、数年前に俳優業に復帰。出演依頼は都度あったものの時間をつくるのがなかなか難しかったのと、いただいた役をしっかり演じて返せないかも……、みんなの期待に応えられないのでは……といった怖さがあったといいます。「いろんなところで自分でストップをかけて、できないっていう言い訳のようなものを作っていたなっていうのは今思うとありましたね」と俳優業再開までの葛藤を明かします。現在、映画「ザ・オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」と、20年前に公開された映画「リンダ リンダ リンダ」の4Kリマスター版が映画館で公開中です。今回のリバイバル上映で、香椎さんは意外にも初めて劇場で観たそうで「20年前はそれこそ演じた役が私と同い年の子だったので、“自分の青春を見られちゃってる”みたいな恥ずかしさがあって、なんか映画館では観ることができなくて。今回20年経って、やっと距離を置いて観られるようになったというか。まあ、こっぱずかしいところもいっぱいあるんですけど、すごく自慢できる作品だなってあらためて思いました」ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、香椎さんが挙げたのは、フランスのエレクトロ・デュオ、Air（エール）の「Universal Traveler」という楽曲。この曲に出会ったのは香椎さんがカナダに留学していたときで、これきかっけで本当に視野が広がったといいます。「もっといろんな人と、いろんな国と、いろんなものと繋がりたいなって、なんとなくモヤモヤしていた自分がこの曲と出会ったことで、一気に視界がフワって広がった曲なんです。新しいことするときって、毎回同じような気分というか、気持ちの下がり方だったり、期待の高揚もありつつ、でも大丈夫なのかなっていう不安と、本当にすごい勢いで行ったり来たりするじゃないですか。そんなときに優しい声で優しく送り出してくれるみたいな、“いってらっしゃいみたいな感じ”でわたしの背中を押してくれている曲ですね」と楽曲への思いを明かしました。



