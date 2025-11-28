小倉優子、鈴木奈々とカラオケ満喫のプライベートショット披露 「人見知りな私の殻を破ってくれて感謝です！」と信頼関係も明かす
タレントの小倉優子（42）が27日、自身のインスタグラムを更新。タレントの鈴木奈々（37）とのプライベートでのカラオケショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「素敵なお友達」仲良くカラオケを満喫する小倉優子＆鈴木奈々
小倉は「この前、奈々ちゃんとカラオケに行きました!!」と報告。「歌が得意ではないのですが、奈々ちゃんの前だと気を使わずにいられて、音程を外しながらも歌えます笑」と、仲の良さが伝わるコメントを添えた。
さらに「たまに長電話もするのですが、何も隠さない奈々ちゃんに私も何も隠さず話せます 人見知りな私の殻を破ってくれて感謝です！ いつも可愛い優しい面白い奈々ちゃん ありがとう」など、信頼関係の深さをうかがわせる言葉もつづった。
投稿には、サングラス姿でマイクを握る鈴木との2ショットが添えられており、仲むつまじい雰囲気が伝わる一枚となっている。
コメント欄には、「ゆうこりん、最高」「素敵なお友達」「ほんといつもかわいいツーショット」「ゆうこりんの可愛い歌声がキュンキュン胸に刺さって大好きです！」「奈々さん、優子さん、おはようございます！お二人は本当に素敵な関係ですね」「ゆうこさん、楽しまれたみたいですね」など、ファンから温かい声が多数寄せられている。
