34ºÐ¡¢ÆÈ¿È¤Î¥¢¥¤¥³¡£35ºÐ¤òÁ°¤Ëº§³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢5¤ÄÇ¯²¼¤Î29ºÐ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£·ÐÎò¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¸å¡¢1±ßÃ±°Ì¤Î³ä¤ê´ª¤òÄó°Æ¤µ¤ì¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÃË¤¬¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì®¤Ê¤·¡×¤ÈÆ±´ü¤Ï¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º§³è¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤´¤ê¡¦³ä¤ê´ªÏÀÁè¡×¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¤ª¤´¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¡£¡Ö³ä¤ê´ª¤À¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¤¡×¤È¡¢Ê§¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÃËÀ¡£°ìÂÎ¡¢º§³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¥³¥Ë¥· ¥Ê¥Ä¥³( @natsukoni81)¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜÌ¡²è¡Ö¡Ø½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ò¤á¤°¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³ä¤ê´ª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢º§³è¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ¤¬Ê§¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â»Ä¤ë¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯¼ç¿Í¸ø¥¢¥¤¥³¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÇ¯²¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¤³¤¦¤¤Ë³ä¤ê´ª¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¤³¤¦¤¤Î¤ª¤´¤ê¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸ÎÌ¤ò°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢2000±ß¡©¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¡¢¸ß¤¤¤Î´¶³Ð¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤Ï¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜºî¡Ö½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ª¤´¤é¤Ê¤¤Èà¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£»×¤¨¤ÐÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤é°ìÀÐÆóÄ»¤À¤Ê¤È¤¤¤¦²¼¿´¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹¡×¤Ç¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦Áê¼ê¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢À®Ä¹Á°¤Î¥¢¥¤¥³¤ÏÆÉ¼Ô¤ò¤¤¤éÎ©¤¿¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î¡Ö¥À¥á¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤´¤ê¡¦¤ª¤´¤é¤ìÌäÂê¡×¤Ï¡¢SNS¤ÇÅÙ¡¹±ê¾å¤¹¤ë¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½»É¤µ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¥¢¥¤¥³¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Í¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥³¥Ë¥· ¥Ê¥Ä¥³(@natsukoni81)
