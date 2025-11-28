11月8日にBE:FIRSTを脱退した三山凌輝が27日、インスタライブをおこない、今後の活動についてファンに向け報告した。内容は多岐にわたり、新たな出発を見守る声が広がっている。

配信では、黒髪で前髪を上げたシンプルな装いの三山が、絵画が飾られた部屋から、今後の展望を語った。まず、「株式会社Star Of Wonder.」を立ち上げ、自ら代表取締役・CEOに就任したことを報告。俳優やアーティスト活動も継続していく姿勢を示した。

「三山さんは続けて、ファンとのコミュニティを形成する新プロジェクト『Life Community』を発表しました。ファミリープランは8000円、ライトプランは1500円で、ファミリープランでは、打ち合わせの共有や参加型企画も構想しているといいます。エンジニアを入れて、一から構築したシステムで“双方向のコミュニケーション”を重視する形だそうです。グループにいたときより、身近に三山さんを感じられる可能性があります」（芸能ジャーナリスト）

さらに三山は、実父をシェフに迎えたパスタ店『おやじのあんかけパスタ』を東京・吉祥寺にオープンすることも報告している。

「12月13日の開店を予定し、6日と7日にはプレオープン記念として、トークイベントを開催するそうです。イベントには『Life Community』加入者が応募できるといいます。名古屋の名店の味を再現しているとしつつ『父と毎日、試行錯誤している』と語るなど、家族で準備を進めている様子が伝わってきました」（同前）

Xでは、

《あんかけパスタとかライフコミュニティとか三山凌輝っぽくておもろい》

《守るべき家族ができたんだからたくさん仕事頑張って稼いでいくのは当たり前だし、応援するしかないリョウキ頑張れ》

といった声が寄せられた。

「ご家族を巻き込んだプロジェクトに踏み出したことは、生活を大切にしつつ、活動の幅を広げる姿勢のあらわれに見えます。三山さんは趣里さんと結婚し、9月には第1子も誕生しています。三山さんのなかには、やはり活動を根本的に立て直したい思いもあったのでしょう。今回の動きは、グループ脱退前から進めてきたものと見られます」（前出・芸能ジャーナリスト）

家族とともに歩み出した三山の今後に、ファンの関心が集まっている。