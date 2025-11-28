熱々の焼きたてお肉を味わえるクリスマスアフタヌーンティー

2025年11月14日から12月26日まで、ヒルトン東京（東京都新宿区西新宿6-6-2）2階「メトロポリタングリル」にて「クリスマス ミートアフタヌーン」が開催されています。

クリスマスカラーのドールハウス型スタンドが可愛い

お肉が主役のアフタヌーンティーです。特製ドールハウス型スタンドは、赤や緑のクリスマスカラーでホリデー感が満載。

4種類の前菜と3種類のクリスマススイーツ、ミートプレートを楽しめます。

主役の肉料理はシナモンスティックにポークのミンチを巻き付けた「シナモンスティックダッカルビ」、マリネした肉をローストしてペッパーで仕上げた「クラウンローストビーフ」、自家製スパイスを使用した「チキンベーコンロリーポップ」が登場。

肉料理は焼きたてを味わえるのも魅力です。

甘いものがあまり得意ではない人も楽しめるアフタヌーンティーで、ほっこりするクリスマスを楽しめます。

料金は6500円（土日祝日と12月24日、25日は7000円）です。

提供時間は15時から17時（12月24日、25日は14時30分から16時30分）までです。

12月4日、5日、20日、21日は提供不可日となります。

詳細は公式サイトをご確認ください。