ラグビーの関西大学Aリーグは30日に全日程を終了する。2年ぶり8回目の関西制覇を目指す京産大は28日、京都市内の神山球技場で練習を公開。最終戦、6戦全勝対決となる天理大との一騎打ちを前に最終調整を行った。京産大は「勝ち点29」で2位。ボーナスポイントの勝ち点1差で天理大を追っており、優勝には勝利が絶対条件になる。

約1時間半の練習後に広瀬佳司監督（52）が円陣で天理大戦のメンバーにジャージーを手渡した。昨年、京産大はリーグ4連覇がかかっていたが最終戦で天理大15―31で敗れてV逸。リベンジがかかる。主将のフランカー伊藤森心（もりし＝4年）は「相手の主将（SO上ノ坊）は天才だけど、僕は凡人。ひたむきに体を張っていきます。関西一の景色を見にいきましょう」と決意表明した。

前節16日の関学大戦からフッカーが猿渡翔真（4年）に、左CTBには平山尚樹（4年）が入った。広瀬監督は「吉岡がケガで平山を使いますが、実力は同じくらいのレベル。初めての試合、頑張ってほしいと思います。なかなかAチームに上がれなかったけど、腐らず頑張っていました。初めて（のAチームだが）ですね。4年生として思い切って平山らしいプレーをしてほしい。ディフェンスも刺さると思うし、アタックでもボールキャリーでダイレクトにプレーしてほしい。猿渡の起用はスクラムを今回重視してのものです」と理由を話した。

初めてAチームでプレーする平山は「スタメンなんて全く思っていなかった。明日のコルツ（下部リーグ）で終わりだと思っていましたから。嬉しいよりも緊張って言うか…。東福岡の時も僕よりすごい選手がいっぱいいて、そいつらについていくのに精一杯で。だから大学でも出られなかったことに腐ることはなかった。一発当てたろうと思わず、自分にできること、自分がやるべきことをやり切ろうと思っています」とフォア・ザ・チームに徹して関西No.1を勝ち取るつもりだ。