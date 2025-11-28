21:00
南アフリカ貿易収支（10月）
予想　230.0億ランド　前回　218.0億ランド

ブラジル雇用統計（10月）
予想　5.5%　前回　5.6%（失業率)

メキシコ雇用統計（10月）
予想　2.8%　前回　2.98%（失業率)

22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.3%（前年比)
予想　-0.5%　前回　0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.4%　前回　2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

22:30
カナダ実質GDP（2025年 第3四半期）
予想　0.6%　前回　-1.6%（前期比年率)

実質GDP（9月）
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.7%（前年比)


感謝祭翌日の金曜日（ブラックフライデー）のため米株式・債券市場は短縮取引

29日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）

30日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）
植田日銀総裁名古屋出張、各界代表者と懇談
OPECプラス会合

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。