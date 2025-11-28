ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

南アフリカ貿易収支（10月）

予想 230.0億ランド 前回 218.0億ランド



ブラジル雇用統計（10月）

予想 5.5% 前回 5.6%（失業率)



メキシコ雇用統計（10月）

予想 2.8% 前回 2.98%（失業率)



22:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）

予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.3%（前年比)

予想 -0.5% 前回 0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.4% 前回 2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



22:30

カナダ実質GDP（2025年 第3四半期）

予想 0.6% 前回 -1.6%（前期比年率)



実質GDP（9月）

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)

予想 0.6% 前回 0.7%（前年比)





感謝祭翌日の金曜日（ブラックフライデー）のため米株式・債券市場は短縮取引



29日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）



30日（日）

中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）

植田日銀総裁名古屋出張、各界代表者と懇談

OPECプラス会合



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

外部サイト