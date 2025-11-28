テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２８日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

「引くに引けなくなったこと」が話題になると、一茂は「やっぱりね。銀座に行ったときに。担当の女の子に『きょうは俺はちょっと、すぐ帰るから。キープしてあるウイスキーとかブランデーだけ出して。一杯ずつ飲んで帰るからね』って言うんだけど。銀座って絶対そう行かないのよ」と苦笑。

つづけて「やっぱりボトル入れたいな…。何々ちゃんが誕生日だから。誰だか知らない子が誕生日…。担当の子が『ちょっとお願いします』って肩とか触ってくるとさ。じゃあ、ドンペリ入れて！とか。こないだもやりましたよ」と話した。

一茂は「パーティーだったら３・５倍、とられるからね。パーティー期間っていうのがあって、誰々のパーティー期間。例えばママの誕生日だから、この期間はパーティー期間って、その期間中は値段が高くなる」と解説。

さらに「男の衝動だから。綺麗な、何とかしたいなっていう女性にお金を使うっていう。衝動なんですよ。俺の中で『女性に何かプレゼントしたい』。『女性にいい格好したい』。だから衝動に忠実に、これからも僕は生きていきます。もしも間違えたら、ここにいないと。それだけの話。この時代なんで間違える可能性もありますから」と意味深に語った。

高嶋は、一茂に「間違えたら、ちゃんと応援してあげるよ。これだけ、そういうことがしたいって言っても何にも表にも出ないってことは何にもないんだよ。ちょっとそれも残念だよ…」と指摘し笑わせていた。