現地メディアが「25年間における“NBAのコートで起きた最も衝撃的な瞬間”」を発表

2025年も残すところあと1ヶ月。2001年から始まった21世紀は、その4分の1を終え大きな区切りを迎えている。現地メディア『The Athletic』は、この四半世紀に起きたNBAの「インパクトのあった瞬間ランキング」を発表した。

同メディアの記者たちによって作成されたこのランキングでは、2001年から2025年の25年間における“ビッグ・モーメント”となる名シーンが紹介されている。四半世紀にちなんでトップ25のランキングとなっているが、ここでは上位10件を紹介したい。

10位には、2019年のプレーオフで決勝点となる長距離3ポイントを沈めたデイミアン・リラード（ポートランド・トレイルブレイザーズ）がオクラホマシティ・サンダーに“さよなら”と手を振るシーンがランクイン。9位には2002年ウェスタン・カンファレンス決勝のロサンゼルス・レイカーズ対サクラメント・キングスの第6戦で起きたフリースロー数の不均衡、8位には2016年のコービー・ブライアント（元レイカーズ）の引退試合がランクインした。

7位には2012年イースタン・カンファレンス決勝第6戦で当時マイアミ・ヒートに所属していたレブロン・ジェームズ（現レイカーズ）が見せた“覚醒”、6位はステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が2024年パリオリンピック決勝で見せた超絶パフォーマンスと“Nuit Nuit（フランス語で「おやすみ」）”のセレブレーションが続く。同じくウォリアーズから、ドレイモンド・グリーンが2016年のファイナルでレブロンに与えた“金的”が5位にランクインした。

4位には、2019年のプレーオフで当時トロント・ラプターズのカワイ・レナード（現ロサンゼルス・クリッパーズ）がフィラデルフィア・セブンティシクサーズを撃破した際に見せた“バウンス”（リング上を4回弾んだのちにゴールに沈んだブザービーター）が選出。続いて、2013年ファイナル第6戦で当時ヒートのレイ・アレンが沈めたコーナースリーが3位、2006年にコービーが記録した81得点の試合が2位に選ばれている。

1位に輝いたのは、2016年ファイナル第7戦で当時クリーブランド・キャバリアーズのレブロンがアンドレ・イグダーラ（元ウォリアーズ他）に炸裂させたチェイスダウンブロックとなった。

レイカーズ対キングスの“疑惑の笛”やグリーンの“金的”などネガティブな出来事がトップ10に入っていたり、6位のカリーによる連続3ポイントはNBAのコートで起きたものではなかったりと、ランキングに対するファンの反応は賛否様々な模様。これはあくまでも一つの例として捉えた上で、ファンそれぞれが“25年間のビッグ・モーメント”ランキングを考えることも、2025年の締めくくりとして一つの楽しみになるかも知れない。