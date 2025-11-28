菅井友香、芸能生活10周年イヤーに写真集出版決定 ビーチでの水着姿・寝起き姿・朝の泡風呂カットも収録【たびすがい】
◆菅井友香、写真集「たびすがい」発売決定
「すがい」は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさなど、キュートで美しい菅井の今の魅力を余すところなく凝縮した1冊となっている。
◆菅井友香コメント
芸能生活10周年という節目に、新たな写真集をお届けできることを光栄に思います。「たびすがい」と最初に伺ったときは、その響きの斬新さに驚きました。そして、これまでたくさん名乗ってきた苗字“すがい”が沖縄の方言で“すがた”を意味することを今回初めて知り、興味深い繋がりを感じました。撮影の舞台は、美しい海と自然に包まれた沖縄県・座間味島。カレンダー「よるすがい」も含めてさまざまなコンセプトの衣装やヘアメイクで、これまでにない表情や空気を纏わせていただきました。ページをめくる旅の中で、見たことのない“菅井の姿”を感じていただけると思います。発売日は来年のバレンタインデーです。10年分の感謝と、幸せ、ちょっぴりのドキドキを詰め込んでお届けします！楽しみにしていただけたら嬉しいです。
◆菅井友香 写真集「たびすがい」書誌情報
・発売日：2026年2月14日（土）
・撮影：田尾沙織
・仕様：B5判／並製／計148ページ
・発行：ワニブックス
★通常版・初回限定セット版同時発売
【初回限定セット版】
＜内容＞
1.写真集「たびすがい」（限定カバー仕様）
2.2026.4-2027.3 カレンダー「よるすがい」
※写真集とカレンダーが入るケース入り仕様
※カレンダーはB5版／13枚入り／卓上型
※写真集の内容は通常版と同一
◆菅井友香（すがい・ゆうか）プロフィール
1995年11月29日生まれ、東京都出身。欅坂46（のちに櫻坂46）の第1期生として活動し、グループの初代キャプテンを務めた。2020年に舞台「飛龍伝2020」で初主演を務め、女優として活動をスタート。また、幼少期より習っていた馬術を活かし、日本馬術連盟「馬術スペシャルアンバサダー」に5年連続で就任。2022年、東京ドーム公演をもって櫻坂46から卒業。卒業後は、さまざまな舞台やミュージカル、ラジオ番組、映像作品などに出演、またレギュラー番組にてMCを務めるなど、活動の幅を広げている。
