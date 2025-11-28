農家の安定収入の確保や、温暖化にも対応できる農作物で新たな生産モデルを提案しているスタートアップ企業が、にかほ市の誘致企業の認定を受けました。



誘致企業に認定されたのは、千葉県に本社がある株式会社INGENです。



INGENは昨年度、県の県外スタートアップ実証支援事業やJAの新規事業支援プログラムの採択を受け、にかほ市・JAしんせいと連携し、水稲農家・花き農家の新たな柱となる複合作物 、ソフトケールの産地化に向けた栽培検証を進めてきました。





INGENによりますと、ソフトケールは苦みやえぐみが少なく、ケールに比べてカルシウムやGABAを蓄積しやすい特性を持っています。また、暑さに強いため夏場に収穫でき、ホウレンソウやレタスの代替作物として導入しやすいのがポイントです。

そのソフトケールを地域の主要作物（水稲・ねぎ・花きなど）と並行して栽培することで、農家の収益を安定させることを目標としています。



今回の認定を機に、秋田発の葉物ブランドとして秋田市、東京都、関東圏など需要規模の大きい“本命市場”での販売検証・販路開拓を強化するとともに、野菜生産の技能講習会の場を地元生産者やJAと連携して整備し、計画出荷を実現する生産者支援を本格的に加速していくということです。