角度が自在のスマホアームが20％オフ。磁力でくっつく充電が便利
スマホが空中移動できるぞ。
平たい板状のスマホは、デスクなどに置くなら角度がつくスタンドがほぼ必須。ついでに充電もできたらベターですよね。
でもデスク上で場所を取ってスッキリできないの、どうにかならないかなぁ？ ウネウネしているケーブルも美しくないし…？
浮かせて解決しよう
筆者が愛用しているKUUVANのスマホ用充電アームが、冷却ファン付きにアップグレードされ現在Amazonブラックフライデーで20％オフのセールで5,224円に値下げ中です。
KUUVAN スマホアーム 15W急速充電 Qi2正規認証品 冷却ファン付き MagSafe対応 ワイヤレス充電器 8関節 アルミ製 寝ながら 360度回転 広範囲可動 ケーブルガイド 収納便利
5,224円
PR
4箇所の関節で角度や高さが変幻自在。MagSafe機能を持つiPhoneなら、磁力でペタっとくっつけるだけで充電もします。
巷にはアームに沿ってケーブルを這わせるけど、結局iPhoneに端子を挿し込むタイプもあります。それじゃ抜き挿しがメンドいですよね。最初からQi2無線充電ができる方が圧倒的に便利です。
顔の高さなら首が疲れない
スマホが目線の高さにあれば、通知が来たときスグに確認できます。動画視聴なども楽チン。充電したまま顔の前に持ってこれるのがイイんです。
取り付けはクランプ式で、デスクの端でも本棚でもベッドの縁でもOK。以前に取りあげてから、ずっとデスクの相棒として欠かせない存在になっています。
