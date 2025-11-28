Photo: 岡本玄介

スマホが空中移動できるぞ。

平たい板状のスマホは、デスクなどに置くなら角度がつくスタンドがほぼ必須。ついでに充電もできたらベターですよね。

でもデスク上で場所を取ってスッキリできないの、どうにかならないかなぁ？ ウネウネしているケーブルも美しくないし…？

浮かせて解決しよう

筆者が愛用しているKUUVANのスマホ用充電アームが、冷却ファン付きにアップグレードされ現在Amazonブラックフライデーで20％オフのセールで5,224円に値下げ中です。

4箇所の関節で角度や高さが変幻自在。MagSafe機能を持つiPhoneなら、磁力でペタっとくっつけるだけで充電もします。

Photo: 岡本玄介

巷にはアームに沿ってケーブルを這わせるけど、結局iPhoneに端子を挿し込むタイプもあります。それじゃ抜き挿しがメンドいですよね。最初からQi2無線充電ができる方が圧倒的に便利です。

顔の高さなら首が疲れない

スマホが目線の高さにあれば、通知が来たときスグに確認できます。動画視聴なども楽チン。充電したまま顔の前に持ってこれるのがイイんです。

取り付けはクランプ式で、デスクの端でも本棚でもベッドの縁でもOK。以前に取りあげてから、ずっとデスクの相棒として欠かせない存在になっています。

