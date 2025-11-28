¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤¬WÇÕÍ½ÁªÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¡ÄÅÏî´ÍºÂÀ20ÆÀÅÀ¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ë²÷¾¡
¡¡11·î28Æü¡¢GLION ARENA KOBE¤Ç¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ëvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±67°Ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬90－64¤Ç¾¡Íø¡£¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ûー¥à¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢ã·Æ£Âó¼Â¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¹¶ËÉÎ¾ÌÌ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤¬Éð´ï¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤â2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ²ÃÅÀ¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÇÏ¾ì¤¬¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢23－10¤È2¥±¥¿ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ½é¤Î10Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡13ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¿ÈÄ¹211¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥®¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÇÏ¾ì¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤·±þÀï¡£Æ±ÃæÈ×¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¤ÈÉÙ±Ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎÇÏ¾ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÉÙ±Ê¤âÂè2¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤·¡¢¡È2¥¯¥©ー¥¿ーÏ¢Â³¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¡É¡£23ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡23ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï1Ê¬¤«¤éÅÏî´ÍºÂÀ¤Î2¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë10－0¤Î¥é¥ó¤Ç¥êー¥É¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£Æ±ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Àî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉÙ±Ê¤ÈÇÏ¾ì¤¬¿È¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ï¢Â³¼ºÅÀ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é23ÅÀº¹¤ò¥ー¥×¤·¤¿¡£
¡¡65－42¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿ºÇ½ªÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢ÇÏ¾ì¡¢¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤êÂÎÀ©¤Ø¡£Æ±5Ê¬°Ê¹ß¤ÏÅÏîµÈôÍ¦¤â¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿12Ì¾Á´°÷¤¬½Ð¾ì¡£ºÇ¸å¤ÏÍ¾ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥²ー¥à¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨28.2¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê11/39ËÜ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¼éÈ÷°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤òÈäÏª¡£¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤ÏÅÏî´ÍºÂÀ¤¬2ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤àºÇÂ¿20ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ºÇÄ¹29Ê¬43ÉÃ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤â14ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£ÉÙ±Ê¤Ï16Ê¬½Ð¾ì13ÆÀÅÀ¡¢ÇÏ¾ì¤Ï25Ê¬½Ð¾ì14ÆÀÅÀ3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¿Ø¤Ï¡¢ã·Æ£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°ÂÆ£ÀÀºÈ¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤â10Ê¬°Ê¾å½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ã·Æ£¤¬4ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹+17¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢12·î1Æü20»þ³«»ÏÍ½Äê¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¡£¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ー¤ÎWindow1¤Ç2Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏBSÄ«Æü¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡¢DAZN¡¢ABEMA¡¢TVer¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜ 90－64 ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤
JPN¡Ã23¡Ã22¡Ã20¡Ã25¡Ã¡á90
TPE¡Ã10¡Ã12¡Ã20¡Ã22¡Ã¡á64
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¶·ÀÊ¤â¶ÃØ³¡Ö¤¦¤ïー¡ª¡×ÇÏ¾ì¤¬·è¤á¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー
