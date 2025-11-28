今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された転がってきたボールに対して、無反応だった猫ちゃん。目の前のボールを見ても体を動かす気配がなかったみたいです。投稿はXにて、93.3万回以上表示。いいね数は2.9万件を超えました。

【動画：猫ちゃんの目の前にボールを転がしてみたら…思わず笑ってしまうリアクション】

転がす気分じゃねんだ…

今回、Xに投稿したのは「うめのこんぶ」さん。登場したのは、猫のしーこちゃんです。

投稿によると、しーこちゃんはボールが転がってきても無反応。手前で止まっても、そのままの姿勢だったそうです。視線は向けていたようですが、あまり動く様子はなかったみたいです。しばらくして少し動いたかと思いきや、ボールを脇に転がしてそのまま再び停止。

どうやら、しーこちゃん、このときはボールを転がす気分ではなかった模様。まさかの塩対応に思わず笑いがこみ上げてきます。

一方、そんなしーこちゃんの近くでくつろいでいた猫のるるちゃんもマイペースだった様子。近くでボールが転がっていても、あまり興味がなかったのかペロペロと毛づくろいしていたようです。結果的に無視されてしまった投稿主さんでしたが、猫ちゃんたちと遊べてなんだかんだ楽しかったそうです。

塩対応なしーこちゃんにX民も爆笑

手元にボールが転がってきても、塩対応だったしーこちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「おっとりしてるしーこの性格がよく分かる」「そんな時もあるにゃよねぇ～」「ボール ガン無視のしーこさんｗ」「ふたりとも遊んでくれなさも可愛いって無敵」「そういう時もあるね」などの声が多く寄せられていました。塩対応だったしーこちゃんでしたが、可愛いからそれはそれでアリ…かもしれませんね。

Xアカウント「うめのこんぶ」では、猫ちゃんたちとの賑やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの暮らしぶりは見ていて心癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「うめのこんぶ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。