岡山映像ライブラリーセンターに眠る過去の秘蔵映像をお届けする【ニュースプレイバック】

今回は今から65年前、1960年に開催された岡山大学の大学祭についてです。

【画像を見る】当時の大学生が伝えたかったこととは

1960年11月2日。

岡山大学の正門から学生たちが列をなして町へと繰り出していきます。

先頭を行くのは華やかな衣装をまとった岡山大学交響楽団の団員たち。その後ろには、様々なみこしが続きます。

「公明選挙」の横断幕の後ろには、「所得倍増」と書かれた人形を担ぐ人々が。

「所得倍増計画」は、1960年に池田勇人内閣が打ち出した、10年間で国民所得を2倍にすることを目標とした長期経済政策です。

そして一行は岡山市中心部へ…

パレードの長～い列は賑やかな音楽に包まれながら清心町（せいしんちょう）から跨線橋を越え、岡山市中心部へと進んでいきます。

この年は、現在の浅口市に位置する竹林寺天文台（ちくりんじ・てんもんだい）が開設した年ともあって、宇宙に関するみこしも目を引きました。

インターネットやSNSがまだ、存在しない時代。大学祭のパレードは学生たちが考えや思いを発信する絶好の機会になったのではないでしょうか。

さて、岡山映像ライブラリーセンターでは懐かしいニュースを視聴できます。

例えば「自分が生まれた日に岡山・香川でどんなニュースがあったのか」や「昔の岡山駅の街並み」など…様々な映像をご覧いただけます。

ぜひ訪れてみてくださいね。