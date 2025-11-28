菅井友香写真集『たびすがい』発売決定！“すがい”をテーマにしたカレンダーも同時発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年に芸能生活10周年を迎える菅井友香の最新写真集『たびすがい』の発売が決定した。

■発売イベントやスペシャル企画も実施

タイトルの“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。

ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさなど、キュートで美しい菅井友香の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の1冊となる。

さらに、現在の想いを語ったロングインタビューも収録される。

また、夜をイメージさせる“すがい”をテーマにした2026.4-2027.3 カレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売。雰囲気の違う菅井友香が写されたオリジナルケース入りで、『たびすがい』の表紙カバーも通常版とは異なる絵柄となる。

芸能生活10周年を記念し、発売イベントやスペシャル企画も実施。お渡し会で菅井友香と初の2ショットチェキが撮れるチャンスや直筆サイン本企画、FUJIFILMとのスペシャルコラボ、4月中旬（予定）にはここでしか手に入らない特製アクリルスタンド付きの「スペシャル版（写真集カバーは別絵柄）」販売など、お祝いイヤーだからこその限定企画が目白押し。詳しくは特設サイトを確認しよう。

■菅井友香 コメント

■書籍情報

2026.02.14 ON SALE

「菅井友香 写真集 『たびすがい』」

■商品情報

2026.02.14 ON SALE

「2026.4-2027.3 カレンダー 『よるすがい』」

