¥²¡¼¥à¡ÖThe Elder Scrolls V: Skyrim¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëMOD¤òºîÀ®¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖThe Elder Scrolls III: Morrowind¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¤¹¤ëMOD¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¸¢Íø¸µ¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¦·¨¤Ç¤Ï¡ÖTrainwiz¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡ÖSkyrim¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿ºÇ½é¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖMorrowind¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëMOD¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Morrowind¤Ï2002Ç¯È¯Çä¤Î¸Å¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤¤¤ï¤¯¡ÖMOD¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥ë¤¬¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤ÏÃøºî¸¢¤Î¿¯³²¤òÍýÍ³¤ËMOD´ØÏ¢Æ°²è¤Îºï½ü¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢MOD¤Î¤è¤¦¤Ê²þÂ¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤êÄÌ¾ï¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¢¥æ¡¼¥¹¡×¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸¢ÍøÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯»á¤Ï¥Þ¥Æ¥ë¤ËÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥Æ¥ë¤Ï»ä¤Ë»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤ËMOD¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤â¡¢MOD¤ÎÇÛÉÛ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥²¡¼¥àÀ©ºî¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨Ë¡Åª¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥Æ¥ë¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤¤¥Ð¥ó¤¬Íè¤Æ¤â¡¢ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÆ¬Éô¤¬²¿ÅÙÍ¹Á÷¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö´á¶ñ²ñ¼Ò¤ÎCEO¤â¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤ÎCEO¤â¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿MOD¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤ÏÃ±¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¤òÅÝ¤¹¤È2ÂÎÁý¤¨¤ë¤â¤Î¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÅÐ¾ìµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥¶¥³Å¨¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÊâ¤±¤ÐÉÑÈË¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£