《新作》ビジュ大優勝ーーーーッッ！！【モスバーガー】かぶりつきたくなる♡「眼福バーガー」

【MOS BURGER（モスバーガー）】の季節限定メニューに、見た目もおいしさもインパクト大な2品が登場！ こだわりの素材をたっぷり使った贅沢バーガーは、ボリュームも満足感もたっぷり。今回は写真映えもばっちりな新作を、詳しくチェックしていきましょう。

ダブルチーズの厚みと香ばしさに見惚れる！

バンズからあふれそうなほど肉厚なパティが目を引くこちらの新作は、「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」。香ばしく焼き上げられたパティは、見るからにジューシーで存在感があり、とろけたチーズが食欲をそそります。数量限定という特別感もあって、目にした瞬間にオーダーしてしまいそうな存在感です。

断面から伝わる、肉とチーズの多層構造がたまらない！

半分にカットされた断面写真では、厚みのあるパティが2枚重なり、チーズがとろり。さらに、トマトソースやオニオンが加わり、旨みと酸味がバランスよく合わさった構成に◎ 実食された@megumiko_maniaさんによると「後味は不思議とさっぱり」とのこと。見た目のボリューム感と裏腹に、重たくなりにくい仕上がりになっているのは、嬉しいポイントです。

迫力満点！ アボカドたっぷりの肉厚バーガーも登場

もう一つの新作は、たっぷりアボカドを重ねた「ダブルアボガドバーガー」。ふっくらしたバンズに包まれたパティは、ひと口では収まりきらないほどの厚みなのが分かります。アボカドのまろやかな食感は、ジューシーな肉のうまみを引き立ててくれそう！ ガッツリ食べたい日に選びたくなる、迫力のあるバーガーです。

手を添えるとより分かる、ボリューム感に脱帽！

手を添えたこちらの写真からは、具材のボリュームがしっかり伝わってきます。アボカドのカットひとつを見ても、食べ応えのありそうなサイズ感です。バンズから溢れんばかりのレタスからも、モスならではの国産野菜の魅力が伝わってきます。その野菜のボリュームから、罪悪感なくお腹を満たしてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里