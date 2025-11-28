日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が28日、府庁で記者団の取材に応じ、同党を除名された後に衆院会派「改革の会」を結成し、自民党会派入りする意向を示した阿部弘樹氏＝比例九州＝、斉木武志氏＝比例北陸信越＝、守島正氏＝大阪2区＝の3衆院議員について「本来の筋とすれば、僕は議員辞職をして維新に返すというのが僕は筋だと思います。それが維新の考え方です。その上で、議員辞職もされないと。維新から自民の会派に入るということについては、ちょっと筋が通ってないんじゃないかと思います」と批判した。



吉村氏は「離党については慰留しましたが、離党するということでした。そして我々として、除名の判断をいたしました。除名した場合には議員辞職するという誓約書を、３名とも公認の時に出してます」と強調。「本来、議員辞職するという誓約書があるけど、議員辞職しないということなので。それ以上…我々としては除名という最も厳しい処分をしましたから、それ以上できることはない」とした。



さらに「比例については議席を返すべきだと思いますし、本来であれば議員辞職をして、もう一度出直し選挙で無所属で支持を受ければ自由にやるべきだと思いますけれども。維新の公認で当選しているわけですから。維新を信頼して投票してくれている人がたくさんいますので、そう考えたら、やはりまずは議員辞職するのが筋だと思います。この考え方が今も変わりません」と主張を重ねた。



吉村氏は「辞職せずに自民会派に入られたことについては、特にコメントすることはないです」と突き放した。



3氏の自民会派入りで、衆院で230議席だった自民、日本維新の会の衆院会派が233議席になり、過半数に到達した。記者団から、自民の政権安定化の狙いについて理解できるかと問われた吉村氏は「それはもちろんそうでしょう。与党として、自民党として過半数を得たいというのは普通のことだと思います」と述べた。



「でも、我々維新からすると、もともと維新で当選した議員です。維新を信頼して投票してくれている人がたくさんいるわけですから。筋でいけば、誓約書も含めて僕は議員辞職だと思います。それをされずに自民会派に入られるということであれば、コメントすることはないですね」と胸中を語った。



（よろず～ニュース編集部）