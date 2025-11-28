³¤³°MMA¤Ç¾×·â¤Î¼º¿ÀKO·à¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤¬¡Ä¡×¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êÅÝ¤ì¤ëÁê¼ê¤ËÀïØË¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢!!!!¡×
¶¯Îõ¤Ê±¦¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¡Ä
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFFC99¡×¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥³¥ë¥Ð¥Ø¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤¬¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ñ¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ú¥ë¡¼¡Ë¤Ë1²óKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£¾×·â¤Î°ì·â¤¬³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤òÀïØË¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥É¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë¥³¥ë¥Ð¥Ø¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£¥Ñ¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò¤À¤é¤ê¤È²¼¤²¡¢°ì½ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ´°Á´¤Ë¼º¿À¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬·èÃå¤Î¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥³¥ë¥Ð¥Ø¤Ï¥±¡¼¥¸¤òÅÐ¤ê¡¢Ç®¶¸¤¹¤ëÃÏ¸µ¤ÎÂç´Ñ½°¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿UFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ñ¥¹¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö´°Á´¤ËÂÇ¤Á¾Ã¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤¬ÃÏµå¼þ²ó¤¹¤ë¤Û¤É¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤¾¡×¡Öº£Ç¯¤ÎºÇÍ¥½¨KO¸õÊä¤À¤í¤³¤ì¡×¡Ö´°àú¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë