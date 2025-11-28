グラビアアイドルで気象予報士の椿野ゆうこ（25）が、11月17日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぴったり白ニット＆超ミニの破壊力！ハガキじゃ隠しきれない

自身のインスタグラムに肩ひもなしの小さめ水着画像を掲載。「嬉しいおしらせ」と題して「週刊プレイボーイさんに掲載中です ありがとうございます」と喜びを報告した。グラビアでは、別タイプの肩ひもなし水着や素肌シャツ姿も披露。ゆるふわな大人ボディをしっかり見せている。



同時発売のデジタル写真集「晴れ間の向こう側」もアピール。さらに「グラジャパ！さんではなんと限定カット＆ソロ曲MV付きです☀MVもとっても素敵に制作していただきました♡」とソロ歌唱に挑んだことも報告した。



作詞も手がけており、インスタには歌詞カードも掲載した。「僕が、晴れの日だって、雨の日だって」というタイトル。「”あなたが、晴れの日だって、雨の日だって”どんなときも、みなさん一人ひとりの味方になれますように みなさんへの愛と天気への愛を込めて作詞して歌いました」と思いを伝えた。



椿野はアイドルグループ「ひめもすオーケストラ」の現役メンバーだが、2026年2月に卒業することをすでに発表している。「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。“ひめオケ”卒業については「グループの方向性や体制が変わることになった」ため決断したと明かした。卒業後の活動については「まだ何も決まってないんです。ただ芸能界を引退するつもりはないので」と継続することを明言した。



同号は天羽希純が表紙＆巻頭を担当。和泉芳怜、オーディション「ニューヒロインPROJECT」ファイナリスト7人、浅井恋乃未、大和田南那、竹中知華、芦川玲一、染谷有香も登場している。



（よろず～ニュース編集部）