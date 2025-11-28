「なんと信心深いお猫さま」「祈り届くといいなぁ」とコメントが寄せられることになったのは、両足で立ち上がって天に祈りを捧げる猫ちゃんの光景。その見事なお祈りの様子は、177万表示を超えて、たくさんの人の注目を集めることとなりました。

【写真：突然両足で立ち上がった猫→『前足』を見ると…祈りを捧げるかのような『まさかのポーズ』】

北西に祈りを始めたむぎ君

天に祈りを捧げる猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『亀ぽま』。この日、リビングにやってきた飼い主さんは、そこで衝撃的な光景を目にすることに。それは…まるで人間のように両足で立ち上がる、茶白猫のむぎ君の姿！

両方の前足を空中に上げて、天を仰ぎ見るように天井を向いていたとのこと。その姿は、まるで天に祈りを捧げているかのようです。

いったい、むぎ君は神様に何をお願いしていたのでしょうか？この投稿を見た人からは、「きっとおやつに違いない」「世界平和かな？」とさまざまな予想が寄せられることに。どちらにせよ、むぎ君にたくさんの幸せが訪れることを願わずにはいられません。

祈りを捧げているところを目撃されたむぎ君は…

そんな衝撃的なむぎ君の姿を目撃した飼い主さんですが、むぎ君が祈りを捧げているのはこの日だけではないのだそう。別の日にも、飼い主さんはむぎ君がこっそりとお祈りしているところを目撃。

しかし、この日は飼い主さんがお祈りの様子を見ていたことに気が付いたようで…むぎ君は飼い主さんの方を振り向き、サッと体勢を変えて険しい顔で飼い主さんを睨んだそう。何か気まずいお願いでもしていたのでしょうか？

同じおうちの中にいても、飼い主さんの知らない一面がまだまだ出てくるむぎ君。ミステリアスな一面を見せてくれるむぎ君から目が離せません。

むぎ君のお祈りの光景には、たくさんの感想が寄せられることに。投稿には、「何を一生懸命に祈ってくれているのでしょう？」「寝る前に美味しいおやつを貰えますように…かな？」「信心深いのね」とコメントが寄せられています。

Xアカウント『亀ぽま』では、そんな魅力たっぷりなむぎ君と、マンチカンのひまりちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

むぎ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「亀ぽま」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。