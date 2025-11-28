Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢²ÈÄí¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½÷Ë¼¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ÈÄí¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö»ä¤´¤È¤ÇËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤ª¤Î¤í¤±¤ò¸À¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿°ìÌÐ¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Á¤Î½÷Ë¼¡Ê¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ËÄ«¿©¤Ï£±£°Ëü¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤ÎÄ«¿©¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡£¤â¤·¡¢²¶¤¬¤ª¶âÊ§¤¦¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤ó¡¢£±£°Ëü¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢ºÊ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¤Î¤í¤±¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤ª¤Î¤í¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©Æ²¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ì²È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¹¬¤»´¶¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¡×¤È°ìÌÐ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖËÍ¤Ï¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½÷Ë¼¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë²È¤Ëµ¢¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£