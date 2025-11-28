◆バスケットボール男子 Ｗ杯アジア１次予選 日本９０―６４台湾（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）

Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と対戦し、９０―６４と快勝した。２８年のロサンゼルス五輪の予選も兼ねる、２７年のＷ杯出場へホーバスジャパンが上々のスタートを切った。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。

第１クオーター（Ｑ）は馬場雄大（長崎）がセンターラインからブザービーターを決めるなど、２３―１０とリードを奪った。続く第２Ｑでは富永啓生（北海道）がブザービーター。立て続けのビッグプレーに会場は総立ちとなり、４５―２２で折り返した。

後半に入ると、渡辺雄太（千葉Ｊ）、馬場が日本らしい速いバスケを展開し、得点を重ねた。その後も西田雄大（三河）、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）がゴールを奪い、５３―２４とリードを広げた。フリースローも堅実に決め、６５―４２とした。

第４Ｑは序盤からホーキンソンが３ポイント（Ｐ）シュートに成功。馬場もライトから３Ｐを決めると、主将の渡辺雄も得点し２０得点に乗せた。その後も吉井裕鷹（三遠）、原修太（千葉Ｊ）が３Ｐを決めるなど、リードを守った。渡辺雄がチーム最多の２０得点と貢献した。ホーキンソンは１４得点、１２リバウンドでダブルダブルを達成した。