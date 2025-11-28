プロ野球日本ハムの清宮幸太郎（26）が、26日に更新されたYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。“覚醒”のきっかけを明かした。

17年にドラフト1位で入団した清宮。1年目から1軍戦に出場するも、4年目の21年シーズンは出場機会なし。「本当にダメだったので、これはもう、ちょっといろいろ変えないとまずいなと思って」と振り返り「トレーニング方法を変えて、その年のオフから初動負荷を始めたんです」と告白。国内のあらゆる場所にバッティングを勉強しに行ったことも明かした。

さらに「あとはやっぱ、痩せたっていう。体型が凄い変わった」と加え「秋のキャンプに新庄さんが監督として来て、最初に“もうちょい痩せない？”みたいな」と新庄監督の助言を振り返った。

体を絞った手応えについて「春のキャンプ入った時に、周りから“動きが違うね、キレてるね”って言われて。やっぱ違うんだなって」と周りから指摘されたことを回顧。「打球も何か、そんな変わんないなってみたいな感じでした」と実感が乏しかったというが、その年清宮は当時キャリアハイ、かつチーム最多の129試合に出場。名実ともに球団の顔となった。