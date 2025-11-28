◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 日本90-64台湾(28日、GLION ARENA KOBE)

バスケットボール男子日本代表は2027年ワールドカップアジア1次予選、B組初戦の台湾戦に臨み90-64で勝利しました。

日本は第1クオーター残り3分15秒に富永啓生選手のパスから渡邊雄太選手がアリウープダンクを決めると、終了間際に馬場雄大選手がコート中央からブザービーターの3ポイントを決め、23-10とします。

第2クオーターには残り4分7秒に富永選手がこの日初めて3Pを放ち成功させると、残り1分30秒過ぎに渡邊雄太選手が2本連続3ポイント、さらに富永選手が3ポイントのブザービーターを沈めるとホームのアリーナは大歓声。45-22としました。

第3クオーターはジョシュ・ホーキンソン選手がワンハンドダンクで見せ場を作りますが65−42と点差は変わらず。第4クオーターは途中からスタートメンバーを全員ベンチに下げますが、リードを守り90-64で勝利しました。

夏のアジアカップでは日本の9位を上回る5位だった台湾を相手に快勝。日本は渡邊雄太選手がチーム最多の20得点で5アシスト5リバウンド、ホーキンソン選手が14得点8アシスト12リバウンドをマークしました。