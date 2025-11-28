プレミアリーグ第13節の注目マッチであるチェルシー対アーセナルの一戦。ビッグロンドンダービーは現在の1位2位対決ということで大きな注目を集めている。



そんななか、今シーズンアーセナルでさらに存在感を高めているデクラン・ライスは対戦相手であるチェルシーの心臓モイセス・カイセドについてどう思っているのか。ライスは次のようにカイセドのことを語っている。



「まず第一に、私はモイセスに大きな敬意を抱いている。彼とはブライトン時代、私がウェストハムにいた頃から対戦している。昨年はPFA年間ベストイレブンに彼を選んだ。あの年は傑出していたと思うし、今年も信じられないほど好調なスタートを切っている」





「我々はよく比較されるけど、ポジションが違うんだ。彼は本格的な6番で、私はボックス・トゥ・ボックスの8番タイプだ。だから日曜日の試合は面白いものになるだろうが、最も重要なのは、私が彼を選手として非常に尊敬していることだ。ロイ・キーンやパトリック・ヴィエラと同じようにね。我々の戦いはエキサイティングなものになるだろう。私は準備万端で臨むよ」（英『METRO』より）現プレミアリーグの中で最高のMFと言われ、何かと比較されるライスとカイセド。ライスはあくまでタイプが違う選手と主張したが、1人の選手としてカイセドをリスペクトしていると語った。間違いなくビッグロンドンダービーの鍵を握る存在となるライスとカイセド。このマッチアップには大きな注目が集まるが、この大一番でより輝くのはどちらか。