元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が28日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日 一茂良純ちさ子の会」（金曜後6・50）に出演。番組レギュラーの3人が「引くに引けないこと」について明かした。

まずはバイオリニスト高嶋ちさ子が「この番組」ときっぱり。コーナーが開始当初はコンサート活動で忙しく、番組名も「一茂良純（時々）ちさ子の会」だった。プレッシャーもそれほどなく「たまに来ればいいや」というスタンスだったが「最近は引くに引けない」とぼやいた。

「でも俺も引かないことあります」と続いたのが一茂。「銀座に行った時に、担当の女の子に“今日はすぐ帰るから。キープしてあるウイスキーとかブランデーを一杯ずつ飲んで帰るからね”と言うんだけど、銀座って絶対そういかない。やっぱり“ボトル入れたいな”とか、“何何ちゃんが誕生日だから”って誰か知らない子が誕生日なの」と力説した。さらに「知らない子なんだけど、担当の子が“お願いします”みたいに肩とか触ってくると、“じゃあ、ドンペリ入れて”とかさ」と続けると、スタジオは「ええー！？」とドン引きした。

それでも「この間もやりましたよ。パーティーだったら3.5倍（会計を）取られるからね。パーティー期間というのがあって、ママの誕生日とか。その期間中は値段が高くなる」と謎の知識を披露していた。