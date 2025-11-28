¡ÖÀ¯³¦¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤À¡×°Ý¿·½üÌ¾¢ª²þ³×¤Î²ñ¢ª°Ý¿·¤ÈÆ±¤¸Í¿ÅÞ¤Ë ¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ÖÊ£»¨¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤âÉ¬»à¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Á½üÌ¾¤È¤Ê¤ê¡Ö²þ³×¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿½°±¡µÄ°÷3¿Í¤¬¡¢¼«Ì±²ñÇÉ¤Ë¹çÎ®¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬½°µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ÖÊ£»¨¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÀ¯³¦¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤À¡×È¯¸À¤Î½Ö´Ö
¡¡28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²þ³×¤Î²ñ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡¢°Ý¿·¤òÈ´¤±¤¿Êý¡¹¤¬¡¢°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¼«Ì±ÅÞ¡Ê²ñÇÉ¤Ë¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡Ê£»¨¤À¤Í¡Á¡¢¤³¤ì¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¯³¦¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡É²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÇÉ¬»à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÅöÁ³¡£±ÊÅÄÄ®¤Ï¿ô¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤Þ¤Ç½°µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ôÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ì¤Ç²áÈ¾¿ô¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À»²µÄ±¡¤Ç¤Ï°ÍÁ³6Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»²µÄ±¡¤Î½ÅÍ×À¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿ô¤ÎÎÏ¤ÇÈÝ·è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤ºÁªµó¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ÇË¡°Æ¿³ºº¡¢À¯¼£¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»²µÄ±¡¤Ç¤ÏN¹ñ¤ÎÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¼êÊü¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏË¡°Æ¤òÄÌ¤¹Â¦¤ÎÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤âÉ¬»à¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Æþ¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤ÎÁªµó¤ÇÈæÎã¤ÇÅöÁª¤·¤ÆÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âN¹ñ¤ÎÀÆÆ£µÄ°÷¤Ï¸µ¡¹¥¬¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎµÄÀÊ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñÌ±¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë